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Франция требует от ЕС ввести эмбарго на поставки нефти из России

Франция требует от ЕС ввести эмбарго на поставки нефти из России

Глава Минэкономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж пытается убедить Евросоюз ввести эмбарго на поставки российской нефти.

"В свете того, что происходит сейчас в Донбассе, необходимо как никогда прекратить поставки нефти из России. Это то, что мы готовим. Президент Франции четко заявил о том, что мы пытаемся убедить в этом европейских партнеров, чтобы прекратить поставки российской нефти", - цитирует его РИА Новости.

Ранее Эммануэль Макрон выступил за ограничения на поставки в Евросоюз российских нефти и угля.

Тем временем, как пишет The Economic Times со ссылкой на источники, нефтеперерабатывающие компании Индии планируют закупать в России как можно больше нефти.

"В ближайшие недели индийские импортеры ожидают роста закупок нефти из России. Из-за событий на Украине и вспышки COVID-19 в Китае Индия может получить больше нефти по более привлекательной цене, чем раньше", - говорит издание. По их данным, индийские импортеры при этом намерены сместить свою стратегию закупок с тендеров на договорные сделки для получения более значительных скидок.

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