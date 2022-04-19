Франция требует от ЕС ввести эмбарго на поставки нефти из России

19 апр. 9:58

Глава Минэкономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж пытается убедить Евросоюз ввести эмбарго на поставки российской нефти.

"В свете того, что происходит сейчас в Донбассе, необходимо как никогда прекратить поставки нефти из России. Это то, что мы готовим. Президент Франции четко заявил о том, что мы пытаемся убедить в этом европейских партнеров, чтобы прекратить поставки российской нефти", - цитирует его РИА Новости.

Ранее Эммануэль Макрон выступил за ограничения на поставки в Евросоюз российских нефти и угля.

Тем временем, как пишет The Economic Times со ссылкой на источники, нефтеперерабатывающие компании Индии планируют закупать в России как можно больше нефти.

"В ближайшие недели индийские импортеры ожидают роста закупок нефти из России. Из-за событий на Украине и вспышки COVID-19 в Китае Индия может получить больше нефти по более привлекательной цене, чем раньше", - говорит издание. По их данным, индийские импортеры при этом намерены сместить свою стратегию закупок с тендеров на договорные сделки для получения более значительных скидок.