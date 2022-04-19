Россия остается главным источником турдоходов Грузии

19 апр. 9:46

За первый квартал 2022 года доходы Грузии от международных путешественников составили $393,7 млн, сообщает Национальный банк Грузии.

Доходы от туризма еще не вернулись к допандемийным - в начале 2019 года они были больше почти на 32%. При этом по сравнению с первым кварталом 2021 года доходы от туризма в этом году выросли на 634,5%.

Больше всего денег в Грузии потратили с начала года визитеры из России - $67,7 млн, следом идут туристы из стран Евросоюза ($44,4 млн) и Турции ($40,8 млн).

В марте резко выросло число визитеров из России и Беларуси, за месяц россияне потратили в Грузии $34,3 млн, белорусы оказались на втором месте - $29,3 млн, визитеры из Турции в марте принесли стране $16,2 млн.

В январе-марте больше в Грузии побывали 103,8 тыс граждан Турции, 71,8 тыс россиян и 35,6 тыс европейцев. Число визитов международных путешественников в Грузию в первом квартале выросло на 268,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 576,5 тыс, что составляет 35,6% от показателей 2019 года.

Доля туризма в экономике Грузии составляла до пандемии порядка 10%.