В Казахстане рассказали, сколько платили участникам январских погромов

19 апр. 9:42

Замначальника службы уголовного Генпрокуратуры Казахстана Елдос Килымжанов заявил, что организаторы январских событий в республике выплачивали погромщикам вознаграждение в размере от $20 до $100.

"В Алматинской области установлены двое граждан, которые в Талдыкоргане финансировали участников беспорядков, а также способствовали причинению ущерба имуществу граждан и захвату государственных объектов. За участие в погромах выплачивались от $20 до $100 на человека. Данные факты установлены в ходе следствия и подтверждаются допросами лиц, подозреваемых в участии в беспорядках", - цитирует Килимжанова ТАСС.

По его словам, житель Жамбылской области, находясь в Алматы, 4 января создал Telegram-канал, на который быстро подписалось несколько тыс участников. "Посредством данного Telegram-канала его участники получали подробный инструктаж по созданию баррикад, изготовлению коктейлей Молотова, оказанию сопротивления сотрудникам правопорядка и захвата зданий", - уточнил сотрудник Генпрокуратуры.

Он подчеркнул, что 5 и 6 января через этот канал шла информация о передвижении участников беспорядков и корректировка их нападений на гособъекты области.