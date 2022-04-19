Рикотский тоннель закроют на ночь

19 апр. 9:32

Рикотский тоннель, связывающий Восточную и Западную Грузию, закроют с 21:00 сегодняшнего дня до 07:00 завтрашнего, такое сообщение распространил Департамент автодорог министерства регионального развития и инфраструктуры республики.

В это время автотранспорт будет перенаправляться на объездную дорогу, уточняет Sputnik Грузия.

Ограничения будут действовать для всех видов транспорта из-за профилактических работ.

Напомним, Рикотский тоннель находится на 143-м километре дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (Е-60).