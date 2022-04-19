В Узбекистане рассказали о штрафе для непристегнутого пассажира

19 апр. 9:26

С 1 мая в Узбекистане начнут штрафовать непристегнутых пассажиров передних сидений транспортных средств.

В МВД республики пояснили, что штраф должен будет платить сам пассажир, при этом до начала движения водитель должен предупредить пассажира об ответственности за непристегнутый ремень. Размер штрафа составит половину базовой расчетной величины - 135 тыс сумов.

Пассажиры задних сидений пока не обязаны пристегиваться ремнями безопасности, но в будущем пристегнутыми в автомобиле должны быть все пассажиры.