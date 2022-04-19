В столичный регион приходит весна

19 апр. 9:22

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность и вполне весенняя температура воздуха - до плюс 15 градусов, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня столичный регион будет ощущать влияние южной периферии антициклона. При переменной облачности обойдется без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 12 - плюс 14, в Подмосковье от плюс 10 до плюс 15 градусов. Ветер восточный, его скорость составит 5-10 м/с", - рассказал Леус, передает РИА Новости.

Атмосферное давление чуть выше нормы, в течение дня оно будет меняться мало: барометры покажут 749 мм рт ст, - добавил синоптик.