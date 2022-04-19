Трамп призвал Москву и Киев сесть за стол переговоров

19 апр. 9:14

Бывший президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину решить конфликт путем переговорного процесса, сообщает The Hill.

По словам экс-главы Белого дома, соглашение нужно найти уже сейчас. "Это конфликт, который никогда не должен был случаться, но он случился. Решение уже никогда не будет таким хорошим, каким оно могло быть до начала стрельбы, но решение есть", - заявил он.

Трамп подчеркнул, что если Москва и Киев не приступят к переговорам, то не останется ничего, кроме "смерти, разрушения и кровопролития".