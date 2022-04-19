КНБ Казахстана разоблачил группу шпионов

19 апр. 9:10

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал группу лиц, которые подозреваются в шпионаже, госизмене и незаконном сборе госсекретов, - сообщила пресс-служба ведомства.

"Комитетом национальной безопасности по подозрению в шпионаже, государственной измене, незаконном собирании и разглашений государственных секретов задержана группа лиц, в том числе гражданин иностранного государства", - говорится в пресс-релизе КНБ страны, передает РИА Новости.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Государственная измена", "Шпионаж" и "Незаконное собирание и разглашение государственных секретов" Уголовного кодекса республики. Задержанной группе лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовные дела имеют гриф "Секретно", поэтому иная информация в интересах следствия не разглашается, - добавили в пресс-службе.