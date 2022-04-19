В Минфине Казахстана подсчитали ущерб от аварии на КТК

19 апр. 8:58

Ущерб для Казахстана от аварии на причале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) оценивается в $220-230 млн, - сообщил сегодня министр финансов республики Ерулан Жамаубаев.

"Цифру на данный момент никто не может назвать, все будет зависеть от того, в какой срок исправят эти нарушения и будут ли дальше санкционные меры. А так ущерб от аварии на КТК пока оценивается в сумму порядка 100-150 млрд тенге ($220-230 млн)", - сказал он, передает ТАСС.

После завершения периода неблагоприятных погодных условий в КТК 21 марта сообщили, что компания провела обследование комплекса оборудования выносных причальных устройств, по итогам которого было выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов выносного причального устройства (ВПУ). После этого КТК принял решение о временном выводе этого ВПУ из эксплуатации для проведения промывки и ремонта, а на следующий день компания приостановила работу еще одного выносного причального устройства из-за обнаружения критических повреждений.

Ремонт вышедших из строя в результате шторма ВПУ может занять не менее полутора месяцев, все это время экспорт нефти по КТК на мировые рынки может быть приостановлен, - ранее заявлял вице-премьер РФ Александр Новак.