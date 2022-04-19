Иран готов помочь России заместить поставки в сфере бытовой химии и медицины

19 апр. 8:43

Иран готов заменить в России ряд позиций западных товаров в сфере бытовой химии и медицины, - заявил председатель российско-иранского делового совета Владимир Обыденов.

"Вполне вероятно, что, говоря об Иране, наш бизнес найдет альтернативу определенной западной продукции", - рассказал Обыденов, отметив: это касается товаров повседневного спроса - начиная со средств гигиены для детей и взрослых до кухонной утвари, передает РИА Новости.

Иран производит широкий ассортимент товаров бытовой химии, и при наличии интереса с российской стороны возможна замена ряда позиций западных товаров на российском рынке, и для этого не потребуется много времени, - поведал Обыденов, отметив, что в Иране достаточно развита медицина, фармацевтика и медицинский туризм, а также производство строительных и отделочных материалов.