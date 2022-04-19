СМИ: отказ от российского газа грозит Чезии полным коллапсом

19 апр. 8:14

Введение эмбарго на российский газ грозит Чехии не только холодом, но и остановкой основной части чешской промышленности, - заявил газете Parlamentní listy эксперт по энергетике Иван Новески.

Такой сценарий приведет к прекращению работы многих предприятий, в том числе заводов по производству автомобилей и стекла, что спровоцирует в стране рекордную безработицу. Также отказ от поставок из природного газа из России грозит остановкой чешского транспорта и "полным коллапсом всего государства".

"При остановке поставок российского газа, от которого мы вот уже 50 лет практически зависим на 100%, следующей зимой большинство чешских граждан замерзнут. А еще до зимы большая часть пока работающей промышленности остановится", - предположил Новески, передает РИА Новости.

Также прекращение импорта российского газа сделает невозможным производство удобрений: "Без удобрений не будет урожая, а без урожая нечего будет есть. В буквальном смысле! Какое-то время избранные, наверное, выживут за счет запасов, но для производства и переработки большинства продуктов питания тоже нужен газ", - отметил эксперт, констатировав: призывать к немедленному эмбарго на голубое топливо из России могут "либо сумасшедшие, либо преступники".