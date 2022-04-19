ЦБ РФ: активность телефонных мошенников в России упала в пять раз

19 апр. 7:57

Банк России зафиксировал почти пятикратное снижение активности телефонных мошенников в России с конца февраля по сравнению с началом года, - рассказали в пресс-службе регулятора.

"Значительное снижение активности злоумышленников также наблюдается в сегменте телефонного мошенничества. Так, с начала года и по 23 февраля Банк России инициировал блокировку более чем 80 тыс телефонных номеров, используемых злоумышленниками, а в период с 24 февраля по 15 апреля - 17 тыс номеров", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

С началом спецоперации России на Украине мошенники на какое-то время перестали звонить россиянам, однако с 20 марта вновь активизировались, хотя и в меньших масштабах - количество таких звонков в день упало в 5,5 раза. Большинство мошеннических звонков осуществляется с территории Украины, действительно, несколько лет "столицей" этого бизнеса выступал город Днепр, однако на фоне развития спецоперации покровители этого бизнеса приняли решение свернуть его в том городе и перенести на территорию других населенных пунктов на Украине.