СМИ: Россия готова наладить производство деталей для иностранных самолетов

19 апр. 7:43

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации попросило у авиаперевозчиков информацию по нужным им запчастям для изучения возможности налаживания их производства в России, - пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо замглавы Минпромторга Олега Бочарова в адрес замминистра транспорта Игоря Чалика.

"Минпромторг просит прислать данные о потребностях компаний в конкретных запчастях: по каждой позиции необходимо представить ее спецификацию с указанием типа воздушного судна и условий его эксплуатации", - говорится в сообщении издания, передает РИА Новости.

Также ведомство запросило не менее пяти оригинальных деталей для проведения 3D-сканирования, установления состава материала и определения прочности изделий, добавляет газета.

Чалик уже поручил Росавиации предоставить запрашиваемую информацию Минпромторгу, - говорится в статье.