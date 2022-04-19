США не будут испытывать противоспутниковое оружие

19 апр. 7:29

Во время посещения базы космических сил "Ванденберг" в штате Калифорния вице-президент США Камала Харрис сообщила о введении моратория на испытания противоспутникового оружия.

"Эти тесты опасны, и мы не будем их проводить", - сказала вице-президент, цитирует ее РИА Новости.

Идея моратория возникла под впечатлением от испытаний российской противоспутниковой системы, которая 15 ноября прошлого года поразила недействующий космический аппарат "Целина-Д", - уточняли американские СМИ.

США также сначала перенесли, а потом отменили запланированное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, мотивируя это желанием не допустить эскалации.