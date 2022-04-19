Замгенсека ООН заболел коронавирусом и отменил поездки в Россию и Турцию

19 апр. 7:13

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, планировавший посетить на этой неделе Турцию, а затем Россию для обсуждения гуманитарной координации по Украине, сообщил в соцсети, что заболел коронавирусом и отменил поездки.

"С сожалением должен сказать, что сегодня я сдал положительный тест на COVID. Я следую медицинским рекомендациям, отменил поездку и изолировался дома", - написал Гриффитс, передает РИА Новости.

Ранее Гриффитс, посетив Москву и Киев, сообщил, что предложил сторонам договориться о встрече по гуманитарным вопросам, и украинские власти согласились на предложение ООН по созданию гуманитарной контактной группы с РФ для решения гуманитарных вопросов на Украине и по гуманитарным перемириям. Теперь ООН ждет ответа от Москвы.