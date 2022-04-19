Россияне экономят на кредитах

19 апр. 6:58

Средний размер потребительского кредита в России в марте упал в 1,4 раза - до 138,4 тыс рублей, это минимальный уровень за более чем семь лет, - подсчитали в бюро кредитных историй "Эквифакс".

"Максимально близкий к текущему уровню размер средней суммы потребительских кредитов отмечался более 7 лет назад и колебался на уровне 150-170 тыс рублей", — прокомментировал ситуацию глава "Эквифакса" Олег Лагуткин, передает РИА Новости.

По данным компании, в прошлом месяце банки сократили размер выдаваемых потребкредитов в среднем на 43,5%, или на 106,7 тыс рублей, до 138,4 тыс рублей.

Также в марте резко сократился срок выдачи потребительских кредитов - на 7 месяцев, до 2 лет и одного месяца, что наблюдалось лишь в конце 2019 года.

Снижение среднего размера потребительского кредита связано с корректировкой кредитных и лимитных политик кредиторами, которые сейчас руководствуются больше задачей сохранения средств вкладчиков, чем удовлетворения требований заемщиков, - считают в компании.