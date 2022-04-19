Перед поездкой по стране Байден обсудит с союзниками Украину

19 апр. 6:43

Президент США Джо Байден собирается в поездку по стране – поправить пошатнувшийся рейтинг, но предварительно он планирует провести сегодня закрытый видеозвонок с союзниками по ситуации вокруг Украины, - сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент проведет защищенный видеоразговор с союзниками и партнерами, чтобы обсудить продолжающуюся поддержку Украины и усилия по привлечению России к ответственности", - говорится в расписании Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома, передает РИА Новости.

Разговор начнется в 9:45 (16:45 мск), а уже в 11:40 (18:40 мск) Байден отправится в поездку в штат Нью-Гемпшир, в 800 км от Вашингтона, где он выступит с речью в рамках своей инфраструктурной повестки, - говорится в расписании президента.

Администрация намеривается сместить фокус на внутреннюю политику с международной, чтобы избежать критики. "Президент планирует больше внутренних поездок и увеличение роли внутренней политики. Но международные события часто вмешиваются", - пишет Politico.

В Белом доме беспокоятся, что избиратели сочтут президента поглощенным международной повесткой больше, чем внутренней, - говорится в публикации газеты.