Ощутит ли Россия японские санкции?

19 апр. 6:28

Сегодня вступает в силу новый пакет санкций Японии против РФ, включающий запрет на импорт из России 38 видов товаров – такое решение было принято правительством Страны восходящего солнца.

В санкционный список входят алкоголь и приборы, древесина и другие товары, общая стоимость которых при ввозе в Японию составляла 15 млрд иен ($118 млн). Фактически это первый запрет на ввоз товаров из России, - передает РИА Новости.

Основные статьи импорта, подпадающие под запрет, это продукты деревообработки – шпон, которого в прошлом году было ввезено на 8,48 млрд иен (около $67 млн), сосновая древесина и щепа на 1,34 млрд иен ($1 млн), детали двигателей для кораблей и самолетов на 5,26 млрд иен ($41,5 млн), автомобилей и мотоциклов на 120 и 110 млн иен соответственно (примерно по $1 млн), пива на сумму около 11,8 млн иен ($93 тыс) и водки на 37,3 млн иен ($294 тыс) и другие.

Однако импорт товаров, контракты по которым были заключены до вступления запрета в силу, будут действовать до 18 июля.

Импорт в Японию из России за прошлый год составил 1,55 трлн иен ($12,2 млрд), а значит, доля запрещенного импорта составляет всего 1,1%. Однако эти суммы не учитывают ущерб, который наносится санкциями отдельным отраслям экономики.

Так, зависимость от российского шпона на японском рынке составляет около 60%, а щепы для производства бумаги – 4%. Не затронули санкции и запрет на ввоз рыбы и морепродуктов, так как их доля в денежном эквиваленте составляет 8,9% импорта Японии, что нанесло бы серьезный удар по общепиту страны.