Растут мировые цены практически на всё

На фоне скачков цен на сырьевые товары трудности с ценообразованием вызывают обеспокоенность по поводу состояния мировой экономики, пишет Анатолийское агентство. Жесткая политика центральных банков, особенно Федеральной резервной системы (ФРС) США, вероятность дальнейшего обострения ситуации на Украине и рост случаев заражения COVID-19 в Китае продолжают влиять на сырьевые рынки. Вот и на прошлой неделе на сырьевом рынке наблюдались резкие колебания цен.

После опасений, что уровень инфляции в 8,5% - рекордная с 1981 года динамика для США - может ужесточить позицию ФРС, а также после заявления президента России Владимира Путина о том, что украинская сторона отошла от достигнутых в Стамбуле договоренностей, рынок сырья продолжает оставаться волатильным. В то время как геополитические риски спровоцировали рост цен на сырьевые товары, заявления ведущих центральных банков стран мира по денежно-кредитной политике привели к снижению цен. Аналитики отмечают, что руководство ФРС продолжает делать жесткие прогнозы, рассматривая повышение ставки на 50 базисных пунктов на майском заседании ФРС как почти неизбежное событие.

Цена золота превысила $1970 за унцию

На прошлой неделе золото подорожало на 1,3%, серебро на 3,5%, платина на 1,7%, а цена палладия упала на 2,2%. В результате спроса на безопасные активы и ускорение инфляции на прошлой неделе цена золота на мировом рынке поднялось выше $1980 за унцию, приблизившись к месячному максимуму. После объявления о новых санкциях со стороны стран Запада возрос спрос на палладий. Цены на палладий резко выросли на фоне опасений по поводу проблем с поставками. Стоимость меди упала на 0,2%, алюминия - на 2,6%, а никеля - на 2,9%, в то время как цены на свинец выросли на 1,1%, а на цинк - на 4,7%. Аналитики отмечают, что на фоне мартовского роста заболеваемости COVID-19 и очередного введения ограничений Китай сократил экспорт товаров, особенно металлов. Стоимость цинка выросла из-за опасений по поводу поставок и сокращения производства в Китае, а также роста цен на энергоносители в Европе.

Цены на газ достигли максимума за последние 13 лет

Цены на энергоносители в США на прошлой неделе также резко увеличились. Стоимость фьючерсов в Нью-Йорке на закрытие торгов обновила максимум с ноября 2008 года, подскочив на 16,3% до $7,346. Резкий рост цен был вызван снижением добычи на прошлой неделе, а также тем, что запасы природного газа в США сократились сильнее, чем ожидалось. Нефть марки Brent на фоне растущей озабоченности по поводу предложения на мировом рынке нефти подскочила в цене на 8,6%. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудили в Люксембурге 11 апреля ограничительные меры в отношении российского нефти и газа, но никакого решения принято не было, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Также рост цен спровоцировали заявления генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо о том, что санкции в отношении России повлекут за собой серьезнейшие нарушения мировых поставок нефти и что альтернативы объему, предоставляемому на рынок Россией, нет. Заявления России о тупике на переговорах с Украиной также вызвали опасения по поводу поставок.

Сельскохозяйственные товары

На Нью-Йоркской товарной бирже июльские контракты на хлопок-сырец к концу недели подорожали на 0,4% - до $1,4478 за фунт, в то время как стоимость кукурузы на Чикагской товарной бирже достигла самого высокого уровня с сентября 2012 года - $7,86 (рост на 3%). А сегодня цена кукурузы достигла уже $7,90. Рост цен на хлопок связан с тем, что прогнозируется рост спроса в результате увеличения объема еженедельных экспортных поставок американского хлопка. В то время как трудности с посевной и уборкой урожая на Украине, а также опасения, что холода в США скажутся на процессе посадки, отразились на ценах на кукурузу. Аналитики подчеркивают, что если проблемы, вызванные погодными условиями, сохранятся, то цена кукурузы может превысить $8 за бушель.

Стоимость пшеницы на Чикагской товарной бирже выросла на 4,3%, на рис - на 2,6%, а на сою - на 1,5%. Цена фьючерса на кофе на Нью-йоркской бирже ICE Futures опустилась на 3,6%, на сахар - на 0,9%, на какао - на 2%. Эксперты подчеркивают, что производители кофе изначально прогнозировали, что этот год будет непростым, и что снижение цен на кофе вызвано опасениями по поводу спроса.

Эксперт по фьючерсным и товарным рынкам Зафер Эргезен сообщил, что ситуация на Украине и высокие цены на нефть привели к росту цен на кукурузу. По его мнению, жаркая и сухая погода в США при этом вызывает опасения по поводу поставок хлопка. Эксперт считает, что из-за высоких цен на нефть появились ожидания увеличения спроса на хлопок, что привело к росту стоимости альтернативной продукции. Эргезен добавил, что с закрытием предприятий на Дальнем Востоке - регионе, лидирующем по производству риса - цены выросли и на рис. При этом конфликт также пагубно сказался на рынках сахара и кофе, заключил он.