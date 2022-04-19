На подсветку одного ЖК в Нур-Султане выделят 45 млн тенге

19 апр. 1:33

Администрация Есильского района потратит 45 млн тенге на подсветку жилого комплекса "Айсанам Де Люкс" по проспекту Мангилик ел.

Во время заседания постоянной комиссии маслихата Нур-Султана по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства аким Есильского района Асылбек Есенбаев заявил, что на нужды района на 2022 год предусмотрены 17 млрд 573 млн 647 тыс тенге. Но в связи с увеличением объемов работ району требуется дополнительное финансирование.

По данным районного акима, численность населения Есильского района за год увеличилось на 43 322 человек, сейчас в районе проживают 341 тыс человек. Также здесь появились 71 новых жилой комплекс, 16 улиц, 76 новых дворовых территории и 3 млн 804 кв м санитарной очистки. В связи с этим необходимы 4 млрд 987 млн 98 тыс тенге.

"Оформление декоративной подсветкой ЖК "Айсанам Де Люкс" - хотим 45 млн запросить, потому что по Мангилик ел он единственный дом не подсвеченный", - цитирует акима Sputnik Казахстан.