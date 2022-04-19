В тбилисском Национальном театре покажут премьеру балета "Болеро"

19 апр. 0:35

В Тбилиси 2 мая состоится премьера балета "Болеро" Мориса Равеля. Она пройдет на сцене Национального театра имени Шота Руставели.

Постановку представит труппа камерного балета Мариам Угрехелидзе. Начало - в 20:00 по местному времени, передает "Sputnik Грузия".

Уроженка Тбилиси Мариам Угрехелидзе - выпускница Академии русского балета им. А. Я. Вагановой. С 2009 года она состоит в балетной труппе Михайловского театра.

Мариам исполняет сольные, кордебалетные и характерные партии в балетах "Жизель, или Вилисы", "Лебединое озеро", "Чиполлино", "Спящая красавица" и др. Также исполняла восточный танец в "Щелкунчике" (хор. Н. Боярчикова).