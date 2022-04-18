Проголодавшийся вор нечаянно сжег павильон с шаурмой в Петропавловске

18 апр. 23:54

Голодный мужчина случайно устроил пожар в павильоне по приготовлению шаурмы в Петропавловске, сообщают СМИ.

Владелец заведения рассказал в социальных сетях, что злоумышленник незаконно забрался внутрь и решил приготовить себе горячее блюдо из найденных там продуктов.

"Из-за его хулиганской выходки мы понесли очень большой материальный ущерб. В настоящее время лицо, совершившее поджог, установлено. Заявление о данном факте написано в управление полиции города Петропавловска", - цитирует предпринимателя Sputnik Казахстан.

Павильон временно закрыт, он сможет открыться только после окончания расследования и восстановительных работ.

В пресс-службе областного департамента полиции уточнили, что данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".

"В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств. Назначена пожарно-техническая экспертиза", - пояснили стражи порядка.