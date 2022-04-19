Азербайджан изменил правила въезда в страну

Правительство Азербайджана изменило правила въезда на территорию страны во время пандемии COVID-19. Согласно распоряжению премьер-министра, с 15 апреля больше не требуются отрицательные результаты ПЦР-теста для желающих пересечь границу Азербайджана.

Caspian News отмечает, что тестирование было также отменено для рейсов внутри страны и автобусных рейсов из Баку в юго-западную Нахичеванскую Автономную Республику. Между тем, право на въезд в Азербайджан имеют только лица, привитые от нового коронавируса или выздоровевшие после него. Сертификат о прививках или справка, подтверждающая выздоровление от болезни, по-прежнему остается обязательным требованием для иностранных туристов в возрасте 18 лет и старше.

Ранее для въезда в страну требовался отрицательный результат ПЦР-теста, взятый в течение 72 часов до вылета. В настоящее время Азербайджан принимает прибывающих путешественников из 87 стран по воздуху. Тем не менее сухопутные границы страны остаются закрытыми как для въездных, так и для выездных поездок.

Тест ПЦР, также называемый молекулярным тестом, обнаруживает генетический материал вируса с помощью лабораторного метода, называемого полимеразной цепной реакцией (ПЦР). Для него требуется образец жидкости, полученный после мазка из носа или задней части горла. Затем жидкость анализируют в лабораториях для выявления проникновения клетки вируса в организм в режиме реального времени.

COVID-19 уже заразил 504 миллиона человек в мире, в том числе почти 793 тыс. в Азербайджане, с момента его вспышки в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Общее число заразившихся/переболевших в настоящее время составляет 6,2 миллиона человек.

С начала массовой вакцинации в январе 2021 года в Азербайджане было введено более 13,5 млн доз вакцин против COVID-19, включая Pfizer BioNTech, Vaxzevria, Sputnik V и CoronaVac. Более 4,8 миллиона человек получили две дозы прививки, а почти 3,2 миллиона - третью и более.