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Турцию ждет туристический бум во время Рамадана

"Сабах"
Турцию ждет туристический бум во время Рамадана

Поток туристов в турецкие города и на прибрежные курорты усилится во время Рамадан Байрама, заявила глава Турецкой ассоциации отельеров (TÜROB) Мюберра Эресин. В этот период городские отели в таких местах, как Стамбул, черноморская провинция Трабзон и северо-западные провинции Ялова и Бурса, будут заполнены иностранными туристами.

Как отмечает турецкая "Сабах", Эресин ожидает увидеть поток как внутреннего, так и внешнего туризма. Отельеры надеются, что высокая заполняемость, достигшая 70% в последнем квартале 2021 года, сохранится. Подчеркнув положительную динамику и высокий спрос Эрезин сказала: "Мы увидели, насколько важна Турция для профессионалов в области иностранного туризма и, следовательно, для отдыхающих. Мы надеемся увидеть положительные результаты во второй половине года".

Турция ожидает роста числа туристов из Испании, стран Латинской Америки и из Ирана, причем из ИРИ – порядка 2 миллионов. "Нынешняя активность ближневосточного рынка продолжается. Наши потери на туристических рынках России и Украины сопоставимы с другими рынками", - сказала она. Россия и Украина были основными туристическими источниками для Турции.

Отметив, что все направления в Турции, особенно Стамбул, средиземноморский прибрежный город Анталья, Мугла и Измир на побережье Эгейского моря и знаменитая Каппадокия в центральной Турции, выделяются с точки зрения спроса, Эресин сказала, что показатели в секторе пойдут вверх. "Надеемся достичь допандемических показателей в этом сезоне, несмотря на возможные риски напряженности в отношениях между Россией и Украиной. Ожидаем лучшей картины во второй половине года в городских гостиницах", - сказала она.

Эресин надеется на доход от туризма в размере 34,5 млрд долларов. Глава TÜROB также предупредила потребителей, чтобы они были осторожны с "чрезвычайно дешевыми пакетными турами или ценами на отели", пояснив, что мошенники создают веб-сайты – точные копии сайтов отелей, используя поисковые системы и рекламу в социальных сетях, чтобы побудить граждан обратиться к ним. Турстам рекомендуют подтвердить в отеле бронирование после покупки путевки через интернет-сайты. "Еще один метод, который мы рекомендуем, - прямое бронирование в объекте размещения. Многие отели предлагают лучшие цены на своих сайтах. Поэтому, если отель, который выбирают путешественники, известен, они могут забронировать его напрямую лично на веб-страницах отелей", - сказала Эресин.

Инвестиции в туризм

Турция отменила Неделю туризма, которая проводилась каждый год с 15 по 22 апреля из-за пандемии. Однако уровень информированности общественности и усилий по проведению вакцинации обещают светлое будущее. Подчеркнув, что те, кто работает в этом секторе, играют важную роль в экономики страны, туристической инфраструктуры и занятости, Эресин сказала: "Мы вместе заложили новаторские основы, которые повышают конкурентоспособность турецкого туризма и делают его устойчивым. Число туристов в настоящее время превышает 50 миллионов. Сегодня общая стоимость инвестиций в туризм в Турции достигла примерно 90 миллиардов долларов, а число занятых в этом секторе увеличилось примерно до 1,5 миллиона человек, несмотря на кризис. По словам Эресин, туристический сектор, который напрямую влияет на 54 других сектора, стал одним из локомотивов экономики.

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