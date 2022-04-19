В Грузии появится новая программа поддержки фермеров

19 апр. 5:36

В Грузии запускают государственную программу поддержки владельцев земельных участков сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Он подчеркнул, что владельцы и совладельцы участков от 0,25 до 1,25 гектаров получат за каждый гектар 300 лари (примерно $98). На эти деньги фермер сможет приобрести лишь продукцию, необходимую для ведения сельскохозяйственных работ.

По словам главы правительства, госпрограмма затронет примерно 300 тыс фермеров. Бюджет проекта составит 35 млн лари (около $12 млн), передает "Sputnik Грузия".