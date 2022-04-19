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Инженеры из Дагестана разработали столы с солнечной батареей

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Инженеры дочерней структуры дагестанской компании EcoEnergy Solar Integration создали столы с солнечной батареей, - сообщил глава проектного офиса по развитию ВИЭ при Минэнерго Дагестана Артур Алибеков.

Мощность столов составляет по 100 Вт. Они могут зарядить телефон, ноутбук или любой другой гаджет днем напрямую от солнечной энергии, а вечером – от накопленной энергии во встроенном аккумуляторе, - передает "АиФ-Дагестан".

Проект, названный EcoStol, был запущен в качестве эксперимента для оформления интерьера офиса. Но, как отмечает Алибеков, полученный результат превзошел ожидания, поэтому было принято решение развить проект и создать первую партию.

Компания получила заказы на изготовление 15 столов, которые планируется использовать в офисных помещениях и на дачах.

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