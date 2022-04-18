Речная навигация в России откроется 20 апреля

18 апр. 23:29

В нынешнем году пассажирскую навигацию по российским рекам откроет теплоход "Антон Чехов", он выполнит круговой рейс "Ростов-на-Дону - Волгоград - Ростов-на-Дону", - сообщили в круизной компании "Донинтурфлот".

"Первый круиз стартует 20 апреля, теплоход "Антон Чехов" будет открывать пассажирскую навигацию. Он посетит станицу Романовскую, потом Волгоград, оттуда уйдет по Волгодонскому каналу, будет день на воде, затем зайдет в станицу Старочеркасскую и после этого прибудет обратно в Ростов-на-Дону", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Посадка на первый рейс не будет полной, однако в будущем заполняемость ожидается значительно выше, поскольку спрос на круизы неплохой, интерес у людей высокий.

Годом ранее речную пассажирская навигация в России открылась 18 апреля рейсом из Волгограда в Ростов-на-Дону.