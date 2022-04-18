Через границу России уже начали контрабандой вывозить удобрения

18 апр. 23:14

Через кубанский Адлер за границу из России пытались незаконно вывезти 48 мешков удобрений, - сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

В Адлере таможенники остановили грузовик "ГАЗ-2790". По предоставленным товаросопроводительным документам, его грузом являлись удобрения. Сотрудники таможни при осмотре установили, что в машине перевозятся 48 мешков с азотосодержащими удобрениями общим весом 2,4 т, однако лицензию Минпромторга на экспорт товара водитель предоставить не смог, - передает "АиФ-Юг".

В какую страну вывозились удобрения, не сообщается.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.