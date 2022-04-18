Поезд Элиста-Ставрополь-Краснодар-Анапа вернется в расписание уже в апреле

18 апр. 23:44

Уже в апреле планируется запустить поезд по маршруту Элиста-Ставрополь-Краснодар-Анапа, - сообщил в своем Telegram-канале зампредседателя правительства Калмыкии Наран Кюкеев.

"Опыт прошлого года по запуску регулярного маршрута Элиста-Ставрополь-Краснодар-Анапа был признан успешным, средняя загрузка вагонов составляла 70%, временами доходила до 100%. По настойчивой просьбе республики пришли к решению запустить в этом году маршрут не в июле, а в апреле", - рассказал он.

Точная дата запуска поезда, расписание и стоимость билетов станут известны на этой неделе. Тогда же билеты поступят в продажу.