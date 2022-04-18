"Город полиции" возведут в Грузии

18 апр. 22:56

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что город из тысячи жилых квартир для героев-полицейских построят в столице Грузии.

По его словам, осуществление проекта начнется в этом году, уже начаты подготовительные работы и выбрано место.

"Идеей господина Вахтанга Гомелаури было осуществление данного проекта на улице Джикия, где была размещена полицейская база спецназначения. Мы перенесем указанную базу на другое место, а на этом построим жилой комплекс из 1 тысячи квартир – город полиции", - цитирует его Sputnik Грузия.

Премьер также отметил, что аналогичный проект был осуществлен для военных, в рамках которого в сентябре будет сдана тысяча квартир.

"Условия будут те же, что были для военных. То есть они будут платить примерно $100 в эквиваленте за 1 квадратный метр. Остальное покроет государство. Думаю, что это не должно быть одноразовым проектом", - подчеркнул Гарибашвили.