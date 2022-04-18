Экс-премьеры получат офис, пенсию и автомобиль за счет государства в Армении

18 апр. 22:48

После ухода в отставку премьер-министров Армении будут обеспечивать офисом и пенсией, соответствующий законопроект опубликован на электронной площадке правовых актов e-draft.am.

Его авторы предлагают включить в перечень должностных лиц, подлежащих госохране, спикера парламента и членов его семьи, а также выделить им всем личного врача. Сейчас такими привилегиями обладают премьер, президент и их семьи, все это - за счет государства.

Бывшие президенты получат госохрану на семь лет, премьеры - на 10 лет, при необходимости этот срок может быть продлен.

Кроме того, наравне с бывшими президентами, экс-премьеру выделят офис, автомобиль, аппарат из трех человек и пенсию в размере 70% от зарплаты, пишет Sputnik Армения.

Бывшие президенты и премьер смогут совершать оплачиваемые государством иностранные визиты, на срок до 20 дней в году.

Пока проект проходит стадию общественных обсуждений, уже третьего мая его представят на утверждение правительства, а затем передадут в парламент.