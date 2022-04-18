Туристические маршруты на Кубани обновляют к майским праздникам

18 апр. 22:29

В Краснодарском крае к маю приведут в порядок основные туристические маршруты, популярные у отдыхающих.

"К майским праздникам в крае обновляют основные турмаршруты в Геленджике, Новороссийске, Горячем Ключе, Абинском и Северском районах. Некоторые многодневные походы, популярные еще с советских времен, теперь работают как туры выходного дня. Параллельно благоустраивают кемпинги, стоянки и турбазы, чтобы они становились более комфортными для посещения", – рассказал губернатор края Вениамин Кондратьев, передает "Кубань 24".

В настоящее время проводится расчистка и маркировка маршрутов, устанавливаются указатели.

Кондратьев добавил, что в районе Геленджика к майским откроют Плесецкие и Пшадские водопады, в Новороссийске – "Золотое кольцо Абрау" и "Дорогами победы", в Горячем Ключе – "Псекупская долина", в Абинском районе – Шапсугские дольмены и маршрут "Тропами боевой славы Кубани", в Северском районе – "Партизанскими тропами" и поход на гору Собер-Баш.