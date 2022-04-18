Пашинян созвонился с Мишелем накануне визита в Москву

18 апр. 21:29

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Такое сообщение опубликовано на сайте армянского политика.

"Собеседники обменялись мнениями о процессе реализации достигнутых в ходе встречи председателя Европейского совета, премьер-министра Армении и президента Азербайджана в Брюсселе 6 апреля договоренностей", - сказано в нем.

Кроме того, Пашинян и Мишель обсудили ситуацию в регионе и ряд вопросов повестки отношений Армении и Евросоюза.

В том числе стороны рассмотрели ход реализации соглашения о выделении Еревану 2,6 млрд евро в рамках экономического и инвестиционного плана Восточного партнерства.

Напомним, завтра в Москве состоятся переговоры президента России Владимира Путина с Пашиняном.