Эрдоган: ситуация на Украине показала значимость Турции для Евросоюза

18 апр. 21:36

Ситуация на Украине показала значимость Турции для ЕС, - заявил сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Последние события в контексте Украины ясно продемонстрировали важность Турции в НАТО. Членство в ЕС остается стратегической целью Турции. Негативные последствия войны в глобальном масштабе показали стратегическое значение Турции для ЕС, особенно в сфере безопасности и энергетики. Я ожидаю, что ЕС предпримет конкретные и значимые шаги, основанные на нашей перспективе полноправного членства", - подчеркнул он в ходе своего выступления перед однопартийцами, передает ТАСС.