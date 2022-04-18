СМИ: жилой комплекс в Ростове достроят по решению суда

18 апр. 21:13

Достройкой проблемного дома концерна "Вант" в Ростове-на-Дону займется компания "Зенит-Девелопмент" - bакое решение принял Арбитражный суд Ростовской области.

Бенефициаром нового застройщика является депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Дегтярев, - передает 1rnd.

Проблемный дом находится на улице Восточной уже пыталась достроить одна из компаний, однако обанкротилась в 2020 году.

В городской администрации донской столицы уже внесли изменения в документацию на жилой комплекс. Один из них будет иметь 16 этажей, а второй – 19 этажей. Всего внутри будет 147 квартир, большинство из которых уже проданы. Работы должны завершиться в 2024 году, - пишет издание "Город N".