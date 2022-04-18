"Голая правда" Ульвии Ахундовой в "Иностранке"

Сегодня в Библиотеке иностранной литературы им. М. И. Рудомино прошла презентация сборника стихотворений и рассказов "Голая правда" азербайджанской писательницы и поэтессы, руководителя департамента культурных программ пространства современного искусства YARAT Ульвии Ахундовой. Организаторами презентации этой "коллекции историй, где все персонажи реальны, а совпадения неслучайны", выступили представительство Фонда Гейдара Алиева в РФ и Азербайджанский культурный центр.

Руководитель гуманитарных программ Российского представительства Фонда Гейдара Алиева Тамилла Ахмедова поблагодарила "Иностранку" за организацию мероприятия: "В нашей суетливой, такой непростой жизни существуют места, где мы можем отдохнуть душой, соприкоснуться с многовековыми истинами, почитать литературу на иностранных языках. Таким сакральным местом в Москве стала Библиотека Иностранной литературы имени Рудомино. Встречи с интересными, интеллигентными, умными людьми –визитная карточка этой библиотеки. Очень приятно, что уже на протяжении уже многих, многих лет наша дружба, наше сотрудничество крепнет и приносит такие плоды, как сегодняшний вечер. Фонд Гейдара Алиева, его представительство в Российской Федерации, которое возглавляет вице-президент фонда Лейла Алиева, заботится о том, чтобы культурный центр Азербайджана при Библиотеке иностранной литературы работал, развивался и знакомил москвичей с нашей древней, богатой культурой".

Тамилла Ахмедова вспомнила слова Анны Ахматовой о том, что стихи нужно записывать только те, которые, как тебе кажется, если не запишешь, то умрешь: "Такие стихи идут от сердца, от души. И Ульвия Ахундова следует этой традиции. Ее книга называется "Голая правда". В ней каждый герой имеет своего прототипа. Вопросы любви, поиска своего места, смысла жизни – вечные, волнующие всех литераторов. Но каков на них будет ответ, это уже вопрос таланта. А талантом наш молодой автор не обделен. Хочу пожелать Ульвие ханум как можно больше новых произведений, как можно чаще встречаться с любителями поэзии".

Отвечая на вопросы "Вестника Кавказа" Ульвия Ахундова назвал свою книгу "собранной под одной обложкой коллекцией историй", которые происходили с ней, с ее друзьями, со знакомыми и не очень знакомыми людьми. "Думаю, что у каждого, кто прочитает книгу, появится какая-то история, которая в нем откликнется. Там есть истории и любви, и дружбы, и расставания, и предательства, и взросления, конечно, и осознания себя в этой жизни. Большинство историй связано с Баку, с Азербайджаном, большая часть персонажей, которых вы обнаружите в этой книге, тоже родом оттуда. За редким исключением. Некоторые - из Москвы, из Парижа, из Лондона. Идея сделать сборник возникла в период пандемии, жесткого локдауна, когда мы все находились в изоляции. Думаю, что в противном случае, не было бы возможности уделить этому внимание - работа просто бы не позволила бы сесть за книжку",- сказала Ульвия Ахундова.

Российский актер театра и кино Тимур Бадалбейли, более известный в России как Тимур Базинский отметил, что Ахундова пишет на русском языке. "Я лишь сегодня удостоился чести получить сборник ее стихов, хотя до этого в соцсетях она щедро публиковала свои замечательные стихотворения, которые мне очень понравились, в связи с чем я с большим удовольствием откликнулся на ее предложение поучаствовать сегодня и почитать ее стихи", - заметил Бадалбейли.

За музыкальную часть вечера отвечала выпускница Московской консерватории, президентская стипендиатка Азербайджанской Республики Назханум Дадашева. "Для меня большая честь принимать участие в сегодняшнем мероприятии. Такие прекрасные стихи! Под них играть музыку одно удовольствие. У нас была всего лишь одна репетиция, и я переживала, и Улечка переживала, как всё будет звучать, будет ли это всё совпадать. Но какая-то невероятная удача - всё идеально совпало. Причем это разная музыка от Баха до Тьерсена, от барокко до неоклассицизма. Это и музыка азербайджанских композиторов XX века – "Царскосельская статуя" Кара Караева, миниатюры Фикрета Амирова… Я очень люблю убирать напускной снобизм из академической музыки, чтобы музыка была не только для избранных", - говорит Назханум Дадашева.