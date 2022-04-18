Парламент Грузии отказался переносить День Победы

18 апр. 20:59

Бюро парламента Грузии отклонило выдвинутую оппозицией инициативу о рассмотрении законопроекта о переносе празднования Дня Победы над фашизмом с 9 на 8 мая в ускоренном порядке.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили напомнил, что День Победы над фашизмом празднуют 9 мая в том числе в Румынии, которая входит в НАТО, и в Израиле.

"Когда был подписан Акт о капитуляции Германии - это было 8 мая, 23:00. В Берлине было 11 часов вечера, что означает, что в Тбилиси было 2 часа утра, поэтому в Тбилиси было 9 мая, а в Берлине - 8 мая", - заявил в свою очередь председатель комитета по международным отношениям Николоз Самхарадзе.

Депутаты от правящей "Грузинской мечты" подчеркнули, что для ветеранов войны День Победы над фашизмом приходится именно на 9 мая, и мнение людей, которые и завоевали Победу, необходимо учитывать.