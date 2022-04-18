Комитет Госдумы подготовил 19 антикризисных мер поддержки молодежи

18 апр. 20:49

Комитет Государственной думы по молодежной политике разработал 19 антикризисных мер поддержки молодежи, такое сообщение распространила его пресс-служба.

"19 сформированных комитетом антикризисных мер уже направлены на рассмотрение в профильные федеральные министерства", - цитирует его ТАСС.

В числе прочего парламентарии предлагают привлекать молодежь к оплачиваемым временным работам, в том числе на базе НКО, ликвидировать бюрократические барьеры в трудоустройстве подростков, обеспечить условия для массового и бесплатного вовлечения в физкультуру и спорт на базе образовательных организаций.

Комитет также считает необходимым не облагать НДФЛ материальную помощь для студентов, открыть программу кешбэка, по которой часть НДФЛ официально трудоустроенных молодых людей будет передаваться на оплату услуг в области спорта, туризма и дополнительного образования, увеличить доступность ипотеки для молодежи.