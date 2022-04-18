На большей части Ставрополья завершился отопительный сезон

18 апр. 20:48

Ставропольские коммунальщики завершили отопительный сезон в 24 муниципалитетах Ставропольского края, - сообщает пресс-служба краевого министерства ЖКХ.

Сезон уже завершен в Александровском, Андроповском, Арзгирском, Благодарненском, Буденновском, Георгиевском, Изобильненском, Ипатовском, Кочубеевском, Красногвардейском, Курском, Левокумском, Минераловодском, Нефтекумском, Петровском, Предгорном, Советском, Степновском, Труновском, Туркменском и Шпаковском, а также в Ессентуках, Железноводске и Пятигорске, - говорится в сообщении, передает "АиФ-Ставрополье".

Завтра, 19 апреля, он официально закончится в Кисловодске, 20 апреля - в Лермонтове, Невинномысске и Новоалександровском городском округе, а с 22 апреля - в Кировском и Грачевском округах.

В Апанасенковском и Новоселицком округах отопление социальных объектов продлится до 28 апреля. Также на остальных территориях края школы, детские сады, больницы и поликлиники будут пока получать тепло или по умолчанию, или по заявлению руководства, - добавили в министерстве.