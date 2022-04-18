СМИ: Европу ждет катастрофа после разворота России на Восток

18 апр. 20:34

Переориентация России на восточные рынки фактически станет катастрофой для Европы, которая будет вынуждена полностью подчиняться США, - заявил в интервью чешской газете Parlamentni listy словацкий политолог Эдуард Хмелар.

"После экономического разворота России и разрывов всех торговых связей Европа впадет в тотальную зависимость от Америки. Дело в том, что ЕС все проспал", - объяснил он, передает РИА Новости.

Евросоюз не сможет конкурировать с союзом России, Китая, Индии и других дружественных стран типа Индонезии или Бразилии, а при таком сценарии ЕС перестанут воспринимать на международной арене всерьез, пока он не сплотится и не станет федерацией, - добавил Хмелар.