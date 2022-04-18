Ингушские полицейские за час нашли угнанную "девятку"

18 апр. 20:13

Ингушским полицейским удалось по "горячим" следам найти автомобиль ВАЗ-2109, который был угнан в Назрани, и вернуть владельцу, - сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

"Девятка" пропала со стоянки – на ее поиски у полицейских ушел всего час. Автомобиль оказался брошенным у заправки на трассе "Кавказ" возле села Яндаре, - передает "АиФ-Ставрополье".

По "горячим" следам был задержан и предполагаемый угонщик - мужчина, который отказался проходить медосвидетельствование на состояние опьянения, - говорится в сообщении.