Ингушские следователи разберутся в махинациях с лекарствами для онкобольных

18 апр. 19:52

Ингушские следователи ознакомятся с материалами телеканала RTVI о махинациях с лекарствами для онкобольных, - сообщает телеканал.

Фигурантами дела стали сотрудники республиканского Минздрава и подведомственного ему онкодиспансера, принявшие лекарства по госконтракту без нужных документов.

В феврале 2022 года отправленные в ингушские больницы препараты ранее прошли через медучреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Приморского края, Челябинской области и Дагестана. Впоследствии лекарства снова оказались на торгах, в итоге государство дважды заплатило за одни и те же упаковки, - уточнили в региональном управлении СКР, выяснил телеканал, передает "АиФ-Ставрополье".

Как утверждает RTVI, две компании заключили госконтракты по поставке лекарств на 2,5 млрд рублей. Нарушения при помощи системы маркировки "Честный знак" выявила во время проверки прокуратура Ингушетии., - рассказал телеканалу парламентарий Александр Хинштейн, получивший от ведомства ответ на свой депутатский запрос.

Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, которым занимаются самые квалифицированные следователи, проверяются все обстоятельства.