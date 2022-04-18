Замгенсека ООН совершит поездки в Турцию и Россию

18 апр. 19:52

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс отправится на этой неделе в Турцию, там он намерен обсудить ситуацию на Украине с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом дипломат рассказал на брифинге.

"Я собираюсь в Турцию на этой неделе, где встречусь с президентом Эрдоганом, который говорил вчера с генеральным секретарем ООН, для дальнейшего разговора по некоторым идеям", - цитирует его ТАСС.

Кроме того, Гриффитс отметил, что планирует вновь посетить РФ, повестка переговоров будет той же самой. "Я считаю, надо вернуться… Я хочу сделать это после поездки в Турцию", - пояснил заместитель Антониу Гутерриша.