Малыша, упавшего в колодец, спасли автоинспекторы в Кабардино-Балкарии

18 апр. 19:28

Автоинспекторы спасли мальчика, упавшего в колодец, в Кабардино-Балкарии. Такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МВД по республике.

Благодарность в адрес сотрудников отдельного взвода ДПС ОГИБДД по Чегемскому району выразил местный житель, который рассказал, что накануне, гуляя недалеко от места проживания, его полуторагодовалый внук упал в колодец. Вытащить ребенка самостоятельно пенсионер не мог.

Старшие лейтенанты полиции Наурбек Сундуков и Азамат Жансуев, несшие службу на участке автодороги "Нальчик-Майский-Чегем", заметив неладное и поспешили на помощь. "Они незамедлительно вытащили ребенка, который по счастливой случайности отделался лишь легким испугом", - пояснили в управлении.

Более того, стражи порядка отвезли дедушку с внуком домой и, убедившись, что они в порядке, вернулись к службе.

Через несколько дней автоинспекторы посетили семью спасенного мальчика, они вручили ему подарок, показали патрульный автомобиль и сфотографировались на память.