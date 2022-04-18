Власти Дагестана помогут предприятиям с созданием интернет-магазинов

18 апр. 19:11

Промышленные предприятия Дагестана могут получить субсидии на создание своих интернет-магазинов, - сообщили в пресс-службе правительства республики.

Так, отраслевая госпрограмма республики в 2022 году предусматривает финансирование мероприятий на субсидирование части затрат на продвижение отечественной продукции легкой промышленности на электронных торговых площадках и на оплату услуг по созданию собственного интернет-магазина в размере 600 тыс рублей, - рассказал министр промышленности и торговли Низам Халилов, передает "АиФ-Дагестан".

Также в размере 40 млн рублей будет субсидироваться часть затрат на приобретение машин и оборудования, а в размере 10 млн рублей – часть затрат на разработку и внедрение инновационных технологий. Этими мерами могут воспользоваться от 10 до 15 предприятий, - добавил министр.