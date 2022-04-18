Мужчина гулял по лесу с наркотиками на $55 тысяч в Нур-Султане

18 апр. 18:59

Наркодилера с крупной партией наркотиков задержали в лесополосе в Нур-Султане, об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.

Наряд патрульных полицейских, дежуривший на Карагандинской трассе на окраине города, заметил молодого человека, идущего по лесополосе рядом с дорогой и снимавшего окружающие его предметы на камеру телефона. Стражи порядка остановили его, чтобы уточнить детали его маршрута и цель прихода в лес.

Мужчина заявил, что идет с кладбища, но при этом он сильно нервничал. Патрульные решили прочесали местность, ориентируясь на снимки с его телефона, и нашли под деревом спрятанный сверток с более чем 1,25 кг синтетических наркотиков "мефедрон" и "альфа-РVР".

"Количество изъятых наркотических средств составляет более 6 тыс разовых доз для наркопотребления, их стоимость на "черном" рынке составила бы 25 млн тенге", - цитирует сообщение ведомства Sputnik Казахстан.

Идет досудебное расследование.