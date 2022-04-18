Госпремия имени маршала Жукова стала в десять раз больше

18 апр. 18:47

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым размер ежегодной государственной премии имени маршала Советского Союза Георгия Жукова увеличивается с 300 тыс до 3 млн рублей, документ уже опубликован на официальном портале правовой информации.

"Внести в положение о государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова и положение о комиссии по государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова... следующие изменения: в положении о государственной премии в пункте 1 в абзаце первом слова "в размере 300000 рублей" заменить словами "в размере 3 млн. рублей", - говорится в документе, передает РИА Новости.

Напомним, государственная премия имени маршала Жукова присуждается с 1996 года за достижения в области военной науки, создание вооружений и военной техники, а также особо значимых произведений литературы и искусства, прославляющих подвиг советского народа и роль выдающихся советских полководцев в Великой Отечественной войне. Традиционно присвоение звания лауреата премии происходит в канун празднования Дня Победы 9 мая.