Пассажирские поезда снова свяжут Россию и Казахстан

18 апр. 18:44

Пассажирское железнодорожное сообщение возобновляется между Россией и Казахстаном, об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.

"В расписание вернутся 6 международных поездов формирования АО "НК "Казахстан Темир Жолы"", - говорится в сообщении.

Так, уже с 20 апреля через день будет курсировать поезд №625/626 Атырау - Астрахань.

С июня будут запущены еще пять поездов: Алматы - Саратов, Караганда - Самара, Алматы - Новосибирск, Караганда - Омск, Алматы - Казань.

Билеты можно будет купить в ближайшее время.

Для пассажиров действуют определенные правила, связанные с коронавирусом.