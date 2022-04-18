В Тбилиси ограничат движение транспорта из-за ремонта самого древнего городского моста

18 апр. 18:35

С 18 апреля в центре Тбилиси ограничили движение на Метехском мосту, расположенном в исторической части города. Об этом сообщил на заседании столичного правительства мэр Каха Каладзе.

Он подчеркнул, что мосту Метехи необходимо полное обновление.

В рамках проекта на проезжей части самого древнего моста Тбилиси постелят новое асфальтобетонное покрытие и обновят тротуары и облицуют плиткой из натурального камня. Кроме того, планируется укрепить и обработать фасады и арки. А чугунные перила на мосту будут обновлены без изменения внешнего вида.

По словам градоначальника, стоимость проекта составляет примерно 2 млн лари (более $666 тыс). Работы планируется полностью завершить к концу лета 2022 года, передает "Sputnik Грузия".