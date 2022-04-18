Госдума РФ может отменить упрощенную выдачу виз для граждан стран ЕС

18 апр. 18:32

Госдума РФ на пленарном заседании 20 апреля может рассмотреть законопроект об отмене упрощенной процедуры выдачи виз с рядом стран Европы - такое решение принял Совет Думы, - сообщил первый вице-спикер палаты Александр Жуков по итогам заседания совета.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о приостановке упрощенной выдачи виз ряду категорий граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации. Также подготовлен проект федерального закона "О приостановлении РФ действия отдельных положений международных договоров РФ с Европейским сообществом, Королевством Дания, Исландией, Княжеством Лихтенштейн, Королевством Норвегия, Швейцарской Конфедерацией об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского союза, Королевства Дания, Исландии, Княжества Лихтенштейн, Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации", - передает РИА Новости.

Как говорится в пояснительных документах к проекту, он "подготовлен в целях введения визового режима для граждан вышеперечисленных иностранных государств - обладателей дипломатических паспортов, а также упразднения визовых преференций для соответствующих членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов и журналистов".