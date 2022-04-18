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Госдума РФ может отменить упрощенную выдачу виз для граждан стран ЕС

Госдума РФ может отменить упрощенную выдачу виз для граждан стран ЕС

Госдума РФ на пленарном заседании 20 апреля может рассмотреть законопроект об отмене упрощенной процедуры выдачи виз с рядом стран Европы - такое решение принял Совет Думы, - сообщил первый вице-спикер палаты Александр Жуков по итогам заседания совета.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о приостановке упрощенной выдачи виз ряду категорий граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации. Также подготовлен проект федерального закона "О приостановлении РФ действия отдельных положений международных договоров РФ с Европейским сообществом, Королевством Дания, Исландией, Княжеством Лихтенштейн, Королевством Норвегия, Швейцарской Конфедерацией об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского союза, Королевства Дания, Исландии, Княжества Лихтенштейн, Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации", - передает РИА Новости.

Как говорится в пояснительных документах к проекту, он "подготовлен в целях введения визового режима для граждан вышеперечисленных иностранных государств - обладателей дипломатических паспортов, а также упразднения визовых преференций для соответствующих членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов и журналистов".

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